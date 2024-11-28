Станкович - о поражении "Ростову": надеюсь, мы встретимся в финале

- Хочу поздравить "Ростов". Результат в чем-то справедлив — они одержали две победы. Надеюсь, что мы встретимся в финале. Наша цель — дойти до конца. Хочу поблагодарить ребят.
Во втором тайме был настоящий "Спартак", который я хочу видеть. Разница в таймах была невероятной. Ответственность беру на себя.
Во втором тайме был настоящий "Спартак", который я хочу видеть. Разница в таймах была невероятной. Ответственность беру на себя.
Сегодня, 27 ноября, состоялся поединок в рамках ответного матча четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России между "Ростовом" и московским "Спартаком". Игра проходила на стадионе "Ростов Арена" в Ростове-на-Дону и завершилась победой хозяев со счетом 2:1. В составе ростовчан забитыми мячами отметились форвард Егор Голенков и защитник Виктор Мелехин. У красно-белых отличился хавбек Кристофер Мартинс. Таким образом команда Деяна Станковича уступила подопечным Валерия Карпина с общим счетом 1:3 и продолжит свои выступления в Пути Регионов.
Источник: "Матч ТВ"