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Станкович - о поражении "Ростову": надеюсь, мы встретимся в финале

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Главный тренер "Спартака" Деян Станкович прокомментировал поражение от "Ростова" в ответной игре 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России (1:2).
Фото: ФК "Спартак"
- Хочу поздравить "Ростов". Результат в чем-то справедлив — они одержали две победы. Надеюсь, что мы встретимся в финале. Наша цель — дойти до конца. Хочу поблагодарить ребят.

Во втором тайме был настоящий "Спартак", который я хочу видеть. Разница в таймах была невероятной. Ответственность беру на себя.


Сегодня, 27 ноября, состоялся поединок в рамках ответного матча четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России между "Ростовом" и московским "Спартаком". Игра проходила на стадионе "Ростов Арена" в Ростове-на-Дону и завершилась победой хозяев со счетом 2:1. В составе ростовчан забитыми мячами отметились форвард Егор Голенков и защитник Виктор Мелехин. У красно-белых отличился хавбек Кристофер Мартинс. Таким образом команда Деяна Станковича уступила подопечным Валерия Карпина с общим счетом 1:3 и продолжит свои выступления в Пути Регионов.

Источник: "Матч ТВ"

Спартак
Ростов
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