- Соболев обязан был забивать в матче с "Ахматом". У него было два хороших момента. Я сам был нападающим. Я понимаю, что он обязан реализовывать такие моменты, - передает слова Юрана "Матч ТВ".
Встреча Кубка России прошла в Грозном 27 ноября и завершилась победой гостей со счетом 2:1. У хозяев единственный мяч забил форвард Максим Самородов, у петербургской команды отличились Лусиано Гонду и Артур. Отметим, что 27-летний Соболев появился на поле после перерыва, но не отметился результативными действиями.
Соболев выступает за клуб с берегов Невы с лета этого года, перейдя из столичного "Спартака". Во всех турнирах футболист провел за "Зенит" 14 матчей, дважды поразил ворота соперников и один раз ассистировал партнеру. Все результативные действия игрока были в Кубке России.
Юран: Соболев обязан был забивать в матче с "Ахматом"
Российский тренер Сергей Юран прокомментировал игру форварда "Зенита" Александра Соболева в матче с "Ахматом".
Фото: ФК "Зенит"