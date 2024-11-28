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Юран: Соболев обязан был забивать в матче с "Ахматом"

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Российский тренер Сергей Юран прокомментировал игру форварда "Зенита" Александра Соболева в матче с "Ахматом".
Фото: ФК "Зенит"
- Соболев обязан был забивать в матче с "Ахматом". У него было два хороших момента. Я сам был нападающим. Я понимаю, что он обязан реализовывать такие моменты, - передает слова Юрана "Матч ТВ".

Встреча Кубка России прошла в Грозном 27 ноября и завершилась победой гостей со счетом 2:1. У хозяев единственный мяч забил форвард Максим Самородов, у петербургской команды отличились Лусиано Гонду и Артур. Отметим, что 27-летний Соболев появился на поле после перерыва, но не отметился результативными действиями.

Соболев выступает за клуб с берегов Невы с лета этого года, перейдя из столичного "Спартака". Во всех турнирах футболист провел за "Зенит" 14 матчей, дважды поразил ворота соперников и один раз ассистировал партнеру. Все результативные действия игрока были в Кубке России.

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