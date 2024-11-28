По словам Федорищева, его не приглашали на предстоящее внеочередное собрание, которое состоится сегодня, 28 ноября.
- Буду ли выступать перед клубами? Нет, меня не приглашали, - передает слова Федорищева "Матч ТВ".
Напомним, 26 ноября губернатор сообщил, что у "Крыльев Советов" есть долг в размере 36 миллионов рублей перед преступниками, которые занимаются коррупцией в судействе. Об этом ему, по его словам, рассказал один из функционеров самарского клуба. Позже Федорищев пообещал, что наведет порядок в "Крыльях".
"Крылья Советов" в текущем сезоне провели в РПЛ 16 матчей, в которых смогли одержать четыре победы и проиграли в девяти поединках, три игры завершились вничью.
В следующем туре "Крылья Советов" отправятся в гости к "Зениту", матч 17-го тура РПЛ пройдет 1 декабря, старт игры - в 16:30 по столичному времени.
Губернатор Самарской области не будет выступать на внеочередном собрании клубов РПЛ
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев не будет выступать на собрании клубов РПЛ.
Фото: Официальный сайт РПЛ