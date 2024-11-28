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Козлов: "Краснодар" хочет выиграть последние два матча в году против "Спартака" и "Локомотива"

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Полузащитник "Краснодара" Данила Козлов высказался о последних двух матчах команды в РПЛ первой половине сезона против "Спартака" и "Локомотива".
Фото: ФК "Спартак"
"Хотим выиграть последние два матча в году против "Спартака" и "Локомотива". Но сейчас думаем именно про матч со "Спартаком" и готовимся к нему, а далее уже к матчу с "железнодорожниками". Я бы не сказал, что сложный календарь в конце года, нормальный календарь", - сказал Козлов.

В заключительных матчах первой половины сезона краснодарская команда сыграет с московскими "Спартаком" и "Локомотивом". Оба матча пройдут в Краснодаре. В 17-м туре, 1 декабря, "быки" примут на своем поле красно-белых, домашняя игра против "железнодорожников" состоится в рамках 18-го тура 8 декабря.

По итогам 16-и туров коллектив Мурада Мусаева занимает второе место, набрав 38 очков, от лидера "Зенита" краснодарцев отделяет всего один балл.

Источник: Metaratings

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