"Хотим выиграть последние два матча в году против "Спартака" и "Локомотива". Но сейчас думаем именно про матч со "Спартаком" и готовимся к нему, а далее уже к матчу с "железнодорожниками". Я бы не сказал, что сложный календарь в конце года, нормальный календарь", - сказал Козлов.
В заключительных матчах первой половины сезона краснодарская команда сыграет с московскими "Спартаком" и "Локомотивом". Оба матча пройдут в Краснодаре. В 17-м туре, 1 декабря, "быки" примут на своем поле красно-белых, домашняя игра против "железнодорожников" состоится в рамках 18-го тура 8 декабря.
По итогам 16-и туров коллектив Мурада Мусаева занимает второе место, набрав 38 очков, от лидера "Зенита" краснодарцев отделяет всего один балл.
Источник: Metaratings
Козлов: "Краснодар" хочет выиграть последние два матча в году против "Спартака" и "Локомотива"
Полузащитник "Краснодара" Данила Козлов высказался о последних двух матчах команды в РПЛ первой половине сезона против "Спартака" и "Локомотива".
Фото: ФК "Спартак"