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Тренер вратарей "Ростова" Кафанов высказался об интересе к голкиперу "Спартака" Селихову

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Тренер вратарей "Ростова" Виталий Кафанов высказался о голкипере "Спартака" Александре Селихове.
Фото: ФК "Спартак"
"Саша мне очень нравится и как вратарь, и как человек. Но никакого разговора на тему возможного перехода у нас не было. Даже не знаю, хочет ли он уйти из "Спартака" или нет. На сегодняшний день это не обсуждалось", - цитирует Кафанова "СЭ".

Ранее в СМИ появилась информация, что голкипер московского "Спартака" Александр Селихов может перейти в "Ростов" в зимнее трансферное окно на правах аренды или летом 2025 года в качестве свободного агента. Сообщалось, что красно-белые пока не предложили голкиперу новый контракт.

В текущем сезоне Александр Селихов провел за московский "Спартак" во всех турнирах 8 матчей, пропустил 7 мячей и сохранил свои ворота "сухими" в 3-х встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в 1,5 миллионов евро. Ранее голкипер выступал за пермский "Амкар" и "Орел".

Голкипер "Спартака" Селихов может перейти в "Ростов" в зимнее трансферное окно

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