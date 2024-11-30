Сообщается, что Глушаков еще не принял окончательного решения о завершении карьеры профессионального футболиста. Есть вероятность, при которой 37-летний полузащитник, если позволит регламент, останется в заявке "Химок".
Бывший главный тренер молодежной команды подмосковного клуба Бранимир Петрович покинул пост, так истек срок его контракта с "Химками".
Денис Глушаков в июне 2024 года подписал однолетний контракт с "Химками", но в сентябре был переведен во вторую команду и до сих пор не принимал участие в матчах за химчан. При этом ранее полузащитник заявлял, что текущий сезон является последним в его карьере.
Источник: "Матч ТВ"
Источник: Дениса Глушакова вскоре объявят главным тренером молодёжки "Химок"
По информации СМИ, Денис Глушаков в ближайшее время будет официально объявлен главным тренером молодёжной команды подмосковных "Химок".
Фото: телеграм-канал Дениса Глушакова