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Источник: Дениса Глушакова вскоре объявят главным тренером молодёжки "Химок"

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По информации СМИ, Денис Глушаков в ближайшее время будет официально объявлен главным тренером молодёжной команды подмосковных "Химок".
Фото: телеграм-канал Дениса Глушакова
Сообщается, что Глушаков еще не принял окончательного решения о завершении карьеры профессионального футболиста. Есть вероятность, при которой 37-летний полузащитник, если позволит регламент, останется в заявке "Химок".

Бывший главный тренер молодежной команды подмосковного клуба Бранимир Петрович покинул пост, так истек срок его контракта с "Химками".

Денис Глушаков в июне 2024 года подписал однолетний контракт с "Химками", но в сентябре был переведен во вторую команду и до сих пор не принимал участие в матчах за химчан. При этом ранее полузащитник заявлял, что текущий сезон является последним в его карьере.

Источник: "Матч ТВ"

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