"Я думаю, что только кто-то из местных. Тот, кто очень хорошо знает ситуацию. Сегодня со стороны может прийти только тренер-самоубийца, все это прекрасно понимают. Либо тот тренер, который будет готов вести команду прямой дорогой в первую лигу. Будет очень сложно доигрывать весенние матчи. Судьи не простят данный демарш со стороны руководства "Крыльев Советов". Они достаточно опытные в этом плане игроки, арбитры свое отыграют. Судейство же не поменяют, останутся все те же", - приводит слова Заварзина "Спорт День за Днём".
Ранее в СМИ появилась информация, что принято окончательное решение об уходе из самарских "Крыльев Советов" главного тренера команды Игоря Осинькина, который занимает эту должность с июля 2020 года.
После 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 "Крылья Советов", набрав 15 очков, занимают двенадцатое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре волжане 1 декабря на выезде сыграют против петербургского "Зенита". Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени. Встречу будет обслуживать судейская бригада во главе с Евгением Кукуляком.
Заварзин: вместо Осинькина "Крылья" может возглавить только тренер-самоубийца - судьи не простят демарш
Бывший генеральный директор "Спартака" и "Динамо" Юрий Заварзин высказался о возможном уходе из самарских "Крыльев Советов" главного тренера команды Игоря Осинькина.
Фото: ФК "Крылья Советов"