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Николич: кризиса в ЦСКА точно нет

Наставник "армейцев" Марко Николич высказался после игры с "Рубином" в 17-м туре РПЛ.
Фото: Официальный сайт РПЛ
Встреча прошла в субботу и завершилась со счетом 2:2, ЦСКА смог уйти от поражения в концовке матча.

- Кризиса нет точно. Последние две игры были хорошими, особенно сегодняшняя. Это третий матч за семь дней, и у нас не такая большая ротация. Видно энергию футболистов, качество игры, желание и борьбу, - передает слова сербского тренера пресс-служба ЦСКА.

Отметим, что коллектив Николича в последних пяти поединках РПЛ победил лишь один раз - "армейцы" два раза проиграли и дважды сыграли вничью.

ЦСКА имеет в своем активе 28 баллов и занимает шестое место в таблице РПЛ. В этом году столичная команда проведет в чемпионате еще один матч - 8 декабря "армейцы" в гостях сыграют против "Факела" в 18-м туре, начало матча - в 16:30 мск.

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