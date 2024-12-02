"Матч был странным с точки зрения содержания игры, было мало футбольного, особенно в первом тайме со стороны "Динамо". Так, по полю ходили, гуляли, "Ахмат" был поживее, забили красивый мяч. Но второй тайм весь лежали, тянули время. В целом такой футбол мало кому понравится в исполнении двух команд", - приводит слова Колоскова ТАСС.
"Ахмат" 2 декабря в Грозном на стадионе "Ахмат-Арена" в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 принимал московское "Динамо" и сыграл вничью 1:1. Счёт в матче был отрыт на 22-й минуте полузащитником хозяев Максимом Самородовым. Ответный гол бело-голубые забили в компенсированное ко второму тайму время - его автором стал вратарь Игорь Лещук.
После этого матча "Ахмат" с 10-ю очками остался на пятнадцатом месте в турнирной таблице, а "Динамо" с 32-я очками - на пятой строчке.
Колосков: игроки "Ахмата" в матче с "Динамо" весь второй тайм лежали, тянули время
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался о матче 17-го тура РПЛ сезона-2024/25 между "Ахматом" и московским "Динамо".
Фото: РФК "Ахмат"