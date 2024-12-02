"Он такие феноменальные открывания делал и в прошлом сезоне, но не забивал. Но делал их гораздо меньше. Не было такой доминанты и взаимопонимания с партнерами. Футбол — уникальный вид спорта. Чтобы раскрыть свое мастерство нужна уверенность в своих силах. Если ты уверен в себе — ты можешь мастерство реализовать. Состояние уверенность показало нам, какой игрок Угальде", - приводит слова Григоряна "Матч ТВ".
Манфред Угальде был куплен московским "Спартаком" у голландского "Твенте" в январе 2024 года. Сумма компенсации за игрока сборной Коста-Рики составила 13 млн евро.
В сезоне-2023/24 в составе красно-белых нападающий принял участие в 16 официальных матчах, в которых всего забил один гол. В текущем сезоне 22-летний форвард 21 раз появлялся на поле в официальных матчах, в которых 15 раз поразил ворота соперников и отметился 3 результативными передачами. После 17-ти туров Угальде является лучшим бомбардиром РПЛ (14 голов).
Григорян объяснил, почему Угальде стал забивать в этом сезоне
Футбольный тренер Александр Григорян высказался о причинах высокой результативности нападающего московского "Спартака" Манфреда Угальде.
Фото: ФК "Спартак"