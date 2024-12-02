"Игорю Витальевичу надо отдать должное. Столько всякого негатива вокруг, связанного и с результатами, и с остальным инфополем. Конечно, это всё сказывается и на футболистах, и на нём самом. Но он человек достаточно опытный. И я вообще не заметил в нём никаких изменений. Наоборот, он всегда подбадривает. За это ему от меня лично большой респект", - приводит слова Песьякова "Чемпионат".
Игорь Осинькин занимает пост главного тренера самарских "Крыльев Советов" с июля 2020 года. По информации СМИ, было принято окончательное решение об уходе 59-летнего специалиста из клуба уже на этой неделе.
"Крылья Советов" в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги за 17 матчей набрали 18 очков, которые в настоящий момент позволяют занимать десятое место в турнирной таблице чемпионата России. В 18-м туре волжане на выезде 7 декабря сыграют против "Ростова". Стартовый свисток должен прозвучать в 16:30 по московскому времени.
Вратарь "Крыльев" Песьяков выразил большой респект Игорю Осинькину
Вратарь самарских "Крыльев Советов" Сергей Песьяков высказался о главном тренере команде Игоре Осинькине.
Фото: ФК "Крылья Советов"