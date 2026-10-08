Рой Джонс готов тренировать Дзюбу

- Да, я помню Артема. Готов его потренировать, если будет необходимо. Он может сильно ударить, - цитирует Джонса ТАСС.
Напомним, что по окончании прошлого сезона Артем Дзюба покинул "Акрон" на правах свободного агента, он выступал за тольяттинцев с сентября 2024 года. На данный момент нападающий находится без клуба, ранее он отмечал, что хотел бы завершить карьеру в московском "Спартаке". Представитель футболиста, Леонид Гольдман, рассказал, что переход Дзюбы в стан красно-белых заблокировал спортивный директор.