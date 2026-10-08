В "Краснодаре" рассказали о состоянии здоровья Кристиана

- В принципе, там ничего криминального не было, и после двух дней паузы он вышел на тренировку и фактически в первом же эпизоде получил стык с молодым футболистом. Мы его опять потеряли, но он восстановился быстрее, чем ожидалось.
Вчера провёл хорошую тренировку. Надеюсь, будет готов на 100% к игре с "Зенитом", - цитирует Мусаева "Чемпионат".
Кристиан перешел в "Краснодар" из "Крузейро" в летнее трансферное окно и заключил контракт до лета 2030 года. В нынешнем сезоне вингер провел за южан во всех турнирах девять матчей и записал на свой счет два забитых мяча и две результативные передачи.
По итогам девяти сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 21 набранным баллом в своем активе. В десятом туре Российской Премьер-Лиги "Краснодар" примет на домашнем стадионе петербургский "Зенит".