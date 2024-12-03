"Лукин - лучший. Два забил - это отлично. ЦСКА - молодцы", - приводит "РБ Спорт" слова бразильца на русском языке.
Напомним, защитник московского ЦСКА Матвей Лукин оформил дубль в матче 17-го тура РПЛ против "Рубина". Игра проходила в Москве и завершилась вничью - 2:2. Отметим, это первые голы Лукина за основную команду "армейцев".
В этом сезоне 20-летний футболист принял участие в 7 матчах чемпионата и 6 играх Кубка России.
Защитник ЦСКА Мойзес: Лукин - лучший
Защитник ЦСКА Мойзес отреагировал на дубль своего партнера по обороне Матвея Лукина в ворота "Рубина" в 17-м туре РПЛ (2:2).
Фото: ПФК ЦСКА