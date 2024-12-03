Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ипсвич
22:30
Кристал ПэласНе начат
Лестер
23:15
Вест ХэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
21:00
БарселонаНе начат

Кубок Италии

Новости
Болонья
20:30
МонцаНе начат
Милан
23:00
СассуолоНе начат

Кубок Германии

Новости
Арминия
20:00
ФрайбургНе начат
Ян
20:00
ШтутгартНе начат
Вердер
22:45
ДармштадтНе начат
Бавария
22:45
БайерНе начат

Защитник ЦСКА Мойзес: Лукин - лучший

Защитник ЦСКА Мойзес отреагировал на дубль своего партнера по обороне Матвея Лукина в ворота "Рубина" в 17-м туре РПЛ (2:2).
Фото: ПФК ЦСКА
"Лукин - лучший. Два забил - это отлично. ЦСКА - молодцы", - приводит "РБ Спорт" слова бразильца на русском языке.

Напомним, защитник московского ЦСКА Матвей Лукин оформил дубль в матче 17-го тура РПЛ против "Рубина". Игра проходила в Москве и завершилась вничью - 2:2. Отметим, это первые голы Лукина за основную команду "армейцев".

В этом сезоне 20-летний футболист принял участие в 7 матчах чемпионата и 6 играх Кубка России.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится