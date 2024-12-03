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Кобелев: для меня нонсенс, что о голе Лещука пишут уже второй день - это была явная ошибка Шелии

Экс-игрок "Зенита" Андрей Кобелев высказался о забитом мяче голкипера "Динамо" Игоря Лещука.
Фото: ФК "Динамо"
"Что касается гола Лещука в ворота "Ахмата", то давайте не будем высасывать его из пальца, ведь это ошибка Шелии. Ничего такого в этом нет. Для меня нонсенс, что об этом голе пишут уже второй день. Каким образом можно придавать этому значение, если это чистая ошибка вратаря?", - цитирует Кобелева "Чемпионат".

Вчера, 2-го декабря, московское "Динамо" на выезде сыграло вничью с грозненским "Ахматом" в 17-м туре Российской Премьер-Лиги со счетом 1:1. Забитым мячом в составе бело-голубые отметился голкипер Игорь Лещук, поразивший ворота соперника в компенсированное время после подачи мяча с углового.

В текущем сезоне Игорь Лещук провел за московское "Динамо" во всех турах 10 матчей, пропустил 17 мячей и сохранил свои ворота в неприкосновенности в 1-й встрече. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 600 тысяч евро, контракт вратаря с клубом рассчитан до лета 2028 года.

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