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Новиков: ЦСКА просто необходим нападающий, который будет регулярно забивать

Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков заявил, что "армейцам" необходимо приобрести нападающего.
Фото: ПФК ЦСКА
"Команде просто необходим нападающий, который будет регулярно забивать. Абсолютно не имеет значения, как он это будет делать. Нужен игрок, который будет постоянно забивать голы. Таким был Вагнер Лав, например", - цитирует Новикова "РБ Спорт".

После 17-ти сыгранных туров московский ЦСКА располагается на 6-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 28 набранных очков. В 18-м туре чемпионата России "армейцы" сыграют на выезде с воронежским "Факелом", который занимает 14-е место в турнирной таблице.

Напомним, что команда Марко Николича вышла в полуфинал Пути РПЛ Кубка России, где проведут две встречи с московским "Динамо". Ранее ЦСКА в двухматчевом противостоянии одержал победу над казанским "Рубином" (3:0 - общ.).

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