"Команде просто необходим нападающий, который будет регулярно забивать. Абсолютно не имеет значения, как он это будет делать. Нужен игрок, который будет постоянно забивать голы. Таким был Вагнер Лав, например", - цитирует Новикова "РБ Спорт".
После 17-ти сыгранных туров московский ЦСКА располагается на 6-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 28 набранных очков. В 18-м туре чемпионата России "армейцы" сыграют на выезде с воронежским "Факелом", который занимает 14-е место в турнирной таблице.
Напомним, что команда Марко Николича вышла в полуфинал Пути РПЛ Кубка России, где проведут две встречи с московским "Динамо". Ранее ЦСКА в двухматчевом противостоянии одержал победу над казанским "Рубином" (3:0 - общ.).
Новиков: ЦСКА просто необходим нападающий, который будет регулярно забивать
Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков заявил, что "армейцам" необходимо приобрести нападающего.
Фото: ПФК ЦСКА