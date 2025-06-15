— Комличенко может стать лучшим бомбардиром РПЛ после перехода в "Локомотив"?
— Я сомневаюсь, что (это произойдет) в следующем сезоне. Николай точно усилит "Локомотив" и может стать одним из лучших бомбардиров лиги, но лучшим в РПЛ — вряд ли.
10 июня московский "Локомотив" объявил о переходе центрального нападающего Николая Комличенко. По информации СМИ, сумма компенсации за трансфер 29-летнего форварда составила 1,5 миллиона евро. Футболист заключил с "железнодорожниками" контракт сроком на 3 года.
В сезоне-2024/25 Комличенко в составе "Ростова" принял участие в 37 официальных матчах, в которых забил 9 голов, отдал 5 голевых передач, получил 2 желтые карточки.
Источник: "Матч ТВ"
"Вряд ли станет лучшим в РПЛ". Агень Барбоза оценил переход Комличенко в "Локомотив"
Футбольный агент Паулу Барбоза поделился своим мнением о переходе нападающего Николая Комличенко из "Ростова" в московский "Локомотив".
Фото: ФК "Локомотив"