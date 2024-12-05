- Пока для нас все складывается неплохо. В первом круге мы восхищали всех своей игрой, потому что не проиграли ни одного матча. Могу сказать, что считаю "Краснодар" фаворитом в борьбе за чемпионство. Но это субъективный момент: фанаты "Зенита" будут называть свою команду фаворитом, болельщики "Краснодара" - нас, - цитирует футболиста краснодарской команды Legalbet.
"Краснодар" в нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги в 17-ти матчах набрал 38 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате петербургский "Зенит", у которого на одно очко больше.
22-летний Олусегун в этом сезоне провел в РПЛ 10 матчей, но не отметился голевыми действиями. Контракт футболиста с "быками" рассчитан до июня 2028 года.
В следующем туре "Краснодар" на своем поле примет "Локомотив" в рамках 18-го тура РПЛ, встреча пройдет 8 декабря, старт игры запланирован на 19:30 мск.
Футболист "Краснодара" Олусегун считает свой клуб фаворитом в борьбе за чемпионство
Вингер "Краснодара" Олакунле Олусегун высказался о шансах на чемпионство в текущем сезоне.
Фото: ФК "Краснодар"