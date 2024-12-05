"Три года назад мне поставили диагноз — рак поджелудочной. Все произошло настолько быстро, что даже испугаться не успел. Сразу улетел в Германию, там прооперировали. Вот поэтому на какой-то период и выпал из футбольной жизни. Сейчас, слава богу, ничего не беспокоит. Ремиссия. Каждые полгода прохожу обследование. Очередное — в январе 2025-го, в Барселоне", - приводит слова Ледяхова "СЭ".
Игорь Ледяхов профессионально занимался футболом в 1985-2003 гг. В течение своей карьеры полузащитник выступал в составе таких команд, как ростовский СКА, волгоградский "Ротор", московский "Спартак", испанский "Спортинг" из города Хихон.
После завершения карьеры Ледяхов стал заниматься тренерской деятельностью и занимал должность главного тренера ярославского "Шинника", волгоградского "Ротора", грозненского "Ахмата", калининградской "Балтики".
Игорь Ледяхов признался, что у него был рак поджелудочной железы
Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Игорь Ледяхов рассказал о состоянии своего здоровья.
Фото: ФК "Балтика"