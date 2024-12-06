"Нашим футболом руководит не Российский футбольный союз, а отдельная контора, которая не подчиняется никому. Я согласен с позицией губернатора Самарской области и скажу прямо: если кто-то залез в карман государства или спортивного клуба, то ему прямой путь в тюрьму. Хочу лично передать Вячеславу Федорищеву огромное спасибо за такие заявления и желаю ему все довести до конца", - приводит слова Тихонова "РИА Новости".
Глава Самарской области Вячеслав Федорищев на прошлой неделе сделал заявление о коррупции в российском футболе. В частности, с его слов, сейчас в судейском корпусе существует коррупционная система, в которой задействовано порядка 10 команд Российской Премьер-Лиги, а оборот денежных средств составляет более полмиллиарда рублей.
Кроме того, государственный деятель объявил о подаче в правоохранительные органы заявления по факту работы в российском футболе агентских групп. Особое внимание Федорищев уделил деятельности агентской группы Павла Андреева, в зависимости от которого, как утверждается, оказался самарский футбольный клуб "Крылья Советов".
Тихонов: футболом в России руководит не РФС, а никому не подчиняющаяся контора
Олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о заявлении губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева про коррупцию в российском футболе.
Фото: Минспорт Приморья