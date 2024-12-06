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Роднина: ни в одном виде спорта такой доходной федерации, как РФС, нет

Депутат Государственной Думы РФ Ирина Роднина поделилась своим мнением, что может помочь российскому футболу решить проблему с судьями.
Фото: РФС
"РФС же у нас мощная организация, самая богатая — они и должны что-то выработать. Мне кажется, ни в одном виде спорта такой доходной федерации нет. Значит, нужно работать — начинать чистить федерацию, судейские кадры, наказывать спортсменов, тренеров. Тема очень сложная и неоднозначная, разбираться должны профессионалы", - приводит слова Родниной "РБ Спорт".

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев выступил с заявлением, что самарский футбольный клуб "Крыльев Советов" имеет задолженность в размере 36 миллионов рублей перед некими преступниками, которые занимаются коррупционной деятельностью в судейском корпусе отечественного футбола.

Также было объявлено, что в указанной деятельности замешано около десяти команд Российской Премьер-Лиги, которые совокупно расходуют на взятки судьями порядка 500 миллионов рублей. С имеющимися материалами глава региона обратился в правоохранительные органы.

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