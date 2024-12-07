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Бубнов: Станкович как тренер сильнее Карреры

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился своим мнением о главном тренере московского "Спартака" Деяне Станковиче.
Фото: ФК "Спартак"
"После шестой победы кряду можно проводить определенные параллели с последним чемпионским сезоном московского коллектива. Уже сейчас понятно, что Станкович сильнее Массимо Карреры как тренера. У серба гораздо больше опыта, причем с крупными командами. Деян провел большую работу с игроками, раскрыв их потенциал", - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.

После 18-ти туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 московский "Спартак" под руководством сербского специалиста Деяна Станковича, который возглавил команду в мае 2024 года, набрал 37 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. В последнем перед зимним перерывом туре красно-белые 7 декабря на своем поле встретились с нижегородским "Пари НН" и одержали победу со счётом 3:0.

Массимо Каррера был главным тренером "Спартака" в 2016-2018 гг. При нем московский клуб стал чемпионом России по итогам сезона-2016/17.

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