"Дзюба сейчас ментальный лидер в "Акроне", он мотивирует товарищей по команде на победу. К сожалению, возраст берет свое, и нападающий уже физически не может проделывать тот объем работы, что без проблем ему давался ранее. Но даже с таким Артемом команда отлично решает проблему сохранения места в элите российского футбола", - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.
Артем Дзюба является игроком тольяттинского "Акрона" с сентября 2024 года, когда 36-летний нападающий подписал с футбольным клубом однолетний контракт. После перехода форвард в составе новой команды в общей сложности принял участие в 11 официальных матчах (в среднем, 65,1 мин. за игру), в которых всего забил соперникам 3 гола и отдал партнерам 3 голевые передачи.
7 декабря в матче 18-го тура РПЛ против петербургского "Зенита" Дзюба вывел тольяттинцев на игру с капитанской повязкой и забил победный гол.
Бубнов: Дзюба сейчас ментальный лидер в "Акроне"
Футбольный эксперт Александр Буьнов высказался о нападающем тольяттинского "Акрона" Артеме Дзюбе.
Фото: ФК "Акрон"