- Дзюба - один из лучших игроков в нашем футболе. Не надо говорить, что он прибил "Зенит" в этой игре. Это слишком громко. Но закрыл рты. В том числе и мне как эксперту, а также многим другим скептикам. По факту на футбольном поле доказал - забил победный гол. Что еще надо? - сказал Гасилин в эфире "Матч ТВ".
Встреча 18-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Акроном" прошла в субботу на поле сине-бело-голубых и завершилась со счетом 1:2 в пользу тольяттинской команды. Дзюба начал встречу против своего бывшего клуба с первых минут и в первом тайме забил головой, принеся тем самым победу своей команде.
"Акрон" ушел на зимнюю паузу, находясь на девятом месте с 22 баллами. В активе "Зенита" 39 очков, петербургский клуб на данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата.
36-летний Дзюба в этом сезоне провел в РПЛ 10 матчей, забил три мяча и сделал три результативные передачи.
Гасилин - о Дзюбе: закрыл рты мне как эксперту и остальным
Бывший футболист "Зенита" Алексей Гасилин высказался о форварде "Акрона" Артеме Дзюбе, который забил победный гол в ворота петербургской команды.
Фото: ФК "Акрон"