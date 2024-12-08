"Не стал бы называть "Краснодар" зимним чемпионом – играть много, у нас чемпион определяется по весне в последнем туре. Как краснодарцы могли по очкам опередить "Зенит", так и зенитовцы могли, если бы не проиграли. Небольшая разница между лидерами, плюс подошёл вплотную "Спартак" – это хорошая конкуренция, интрига", - приводит слова Семшова "Советский спорт".
После 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 первое место в турнирной таблице чемпионата занимает футбольный клуб "Краснодар", который к настоящему моменту набрал 39 очков. Такое же количество баллов в активе у "Зенита", но петербуржцы уступают "быкам" в таблице по дополнительным показателям (точнее, результату личной встречи, где сильнее со счётом 2:0 оказались чёрно=зеленые).
На третьем месте располагается московский "Спартак", который перед зимней паузой выдал 6-матчевую победную серию и, тем самым, набрал 37 очков.
Семшов: не стал бы называть "Краснодар" зимним чемпионом
Бывший игрок сборной России Игорь Семшов поделился своим мнением об итогах первой части текущего сезона Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Краснодар"