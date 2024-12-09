"Многие полагали, что после неудачи в матче с "Крыльями" футболисты "Зенита" выйдут на игру с "Акроном" с должным настроем. Странное дело... Я-то думал, что питерцы наберут в двух последних турах шесть очков и оторвутся от конкурентов. Как можно пропустить пять мячей в двух встречах на своем поле?! Что делали защитники? Что происходило с Нино, с Родригао? Где концентрация?", - заявил Орлов.
Санкт-петербургский "Зенит" потерпел два поражения в двух домашних матчах на финише осенней части чемпионата России. В рамках 17-го тура "Крылья Советов" одержали над "Зенитом" волевую победу (3:2). В 18-м туре тольяттинский "Акрон" минимально одолел сине-бело-голубых (2:1) с победным голом экс-форварда "Зенита" Артема Дзюбы.
На зимний перерыв подопечные Сергея Семака ушли на 2-м месте в турнирной таблице РПЛ с 39-ю очками. Возглавляющий чемпионскую гонку "Краснодар" также имеет в своем активе 39 очков, но опережает "Зенит" по дополнительным показателям. Тройку лидеров с 37-ю очками замыкает московский "Спартак".
Источник: "СЭ"
Орлов: я думал, "Зенит" наберет 6 очков в последних двух турах. Как можно пропустить пять мячей на своем поле?
Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался об игре "Зенита" в концовке осенней части сезона.
Фото: официальный сайт "Зенита"