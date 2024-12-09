"Я никак не относился к Зареме. Когда эта "бабенка" вдруг влезает и начинает рассказывать руководству "Спартака" что и как им делать, каких игроков покупать, это удивительно. Раньше женщин даже в автобус не пускали, потому что это не их дело. Вот моя супруга. Если она завтра начнет вякать вам чего-то про "Спартак", я первый дам ей по балде и скажу, что развожусь. А Федун все это слушал", - заявил Ловчев.
Бывший президент "Спартака" Леонид Федун руководил командой с апреля 2004-го года по август 2022-го. Под его управлением красно-белые по разу одержали победу в чемпионате (2016/17), Кубке (2021/22) и Суперкубке России (2017/18). Супруга Леонида Федуна Зарема Салихова периодически высказывается в СМИ об игре и управленческих процессах в "Спартаке" и других клубах РПЛ.
В частности, Салихова раскритиковала московское "Динамо" за проведение товарищеского матча с медиафутбольным клубом "Амкал" в период паузы на матчи сборных, обвинив в нацеленности на медийную активность в ущерб спортивной составляющей. Глава совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин в ответ на критику заявил, что его никак не относится к словам "домохозяйки из Уфы".
Источник: Sport24
Ветеран "Спартака" Ловчев - о Зареме: раньше женщин даже в автобус не пускали, потому что это не их дело
Экс-футболист "Спартака" Евгений Ловчев высказался о роли в "Спартаке" жены бывшего президента клуба Леонида Федуна.
Фото: ФК "Спартак"