"Ни один футболист не подходил с таким вопросом, даже пожеланием. Они понимают, если кто?то из них ко мне лично подойдет, то понятно, что они будут посланы далеко и подальше. Ответ будет примерно такой: если я в свои 55 лет все это вывожу, то вы в свои 25 лет почему не можете? Это отмазки", - приводит слова Карпина "Матч ТВ".
С февраля 2022 года аэропорт Ростова-на-Дону закрыт для полетов, в связи с этим игроки "Ростова" должны отправляться на выездные матчи и возвращаться обратно при помощи средств железнодорожного или автомобильного транспорта.
После 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 футбольный клуб "Ростов", набрав 26 очков (после 7 побед, 5 ничей и 6 поражений), занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.
Карпин рассказал, в каком случае пошлёт игроков "Ростова" "далеко и подальше"
Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин рассказал, обращался кто-то из футболистов команды с невозможностью вывозить переезды.
Фото: ФК "Ростов"