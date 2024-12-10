"Насколько мне известно, я лично слышал от своего агента, интерес от "Севильи" всё еще есть. Как далеко это зайдет, мне на данный момент непонятно, посмотрим. В любом случае я — профессионал и на 100% буду отдавать себя той команде, за которую выступаю в данный момент", - цитирует Тикнизяна "Матч ТВ".
Впервые об интересе испанской "Севильи" к защитнику "Локомотива" Наиру Тикнизяну стало известно этим летом, однако московский клуб не устроили условия, которые предложил испанский клуб.
В текущем сезоне Наир Тикнизян провел во всех турнирах 23 матча и отметился 2-мя забитыми мячами и 3-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего защитника в 6,5 миллионов евро, контракт Тикнизяна с клубом рассчитан до лета 2026 года. После 16-ти сыгранных туров "Севилья" располагается на 13-й строчке в турнирной таблице Ла Лиги с 19-ю набранными очками.
Защитник "Локомотива" Тикнизян: интерес от "Севильи" все еще есть
Защитник московского "Локомотива" Наир Тикнизян заявил, что в его услугах заинтересована испанская "Севилья".
Фото: ФК "Локомотив"