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Колыванов - о Садулаеве: когда переходишь в "Зенит", нужны железные сами знаете что

Экс-главный тренер "Уфы" Игорь Колыванов высказался о возможном переходе хавбека "Ахмата" Лечи Садулаева в "Зенит".
Фото: ФК "Ахмат"
- В "Зените" супербольшая конкуренция - нужно постоянно быть в форме. В таких больших клубах нужно выделяться и становиться лидером. Когда ты переходишь из средней команды в большую, нужны железные сами знаете что. Потому что каждый твой промах и неважная игра ставят под сомнение твоё место в основе, - цитирует Колыванова "Чемпионат".

24-летний Садулаев выступает за "Ахмат" с 2018 года. В общей сложности полузащитник провел за грозненскую команду 109 матчей, записал на свой счет 12 голов и 10 результативных передач. Контракт игрока с "Ахматом" действует до июня 2025 года, трансферная стоимость Садулаева оценивается в 2,5 млн евро.

В текущем сезоне Садулаев провел 17 матчей, забил три мяча и дважды ассистировал партнерам. Также футболист получил три желтые карточки.

"Ахмат" в этом сезоне набрал в 18-ти турах 13 очков и располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице РПЛ.

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