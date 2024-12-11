Колыванов - о Садулаеве: когда переходишь в "Зенит", нужны железные сами знаете что

- В "Зените" супербольшая конкуренция - нужно постоянно быть в форме. В таких больших клубах нужно выделяться и становиться лидером. Когда ты переходишь из средней команды в большую, нужны железные сами знаете что. Потому что каждый твой промах и неважная игра ставят под сомнение твоё место в основе, - цитирует Колыванова "Чемпионат".
24-летний Садулаев выступает за "Ахмат" с 2018 года. В общей сложности полузащитник провел за грозненскую команду 109 матчей, записал на свой счет 12 голов и 10 результативных передач. Контракт игрока с "Ахматом" действует до июня 2025 года, трансферная стоимость Садулаева оценивается в 2,5 млн евро.
В текущем сезоне Садулаев провел 17 матчей, забил три мяча и дважды ассистировал партнерам. Также футболист получил три желтые карточки.
"Ахмат" в этом сезоне набрал в 18-ти турах 13 очков и располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице РПЛ.