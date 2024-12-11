- Мне кажется, что Дуглас Сантос очень сильно сдал. Либо он не в форме, либо что-то ещё. Но вспомним, например, как в матче с Самарой по его флангу "возили". И оттуда гол пришёл, по-моему, прострел. И подключение Дугласа Сантоса уже не такое, как раньше, - передает слова Радимова "РБ Спорт".
Напомним, бразильский защитник "Зенита" осенью получил российский паспорт. За клуб с берегов Невы Сантос выступает с 2019 года. В общей сложности на счету 30-летнего футболиста 204 матча за "Зенит", в которых он забил семь мячей и сделал 33 голевые передачи на партнеров. Контракт Сантоса с "Зенитом" рассчитан до 2027 года.
В текущем сезоне Дуглас принял участие в 18-ти матчах РПЛ и оформил три голевые передачи. Также защитник получил одну желтую карточку.
"Зенит" ушел на зимнюю паузу, находясь на втором месте в таблице РПЛ. Чемпионат возобновится в марте 2025 года.
"Очень сильно сдал". Радимов высказался об игре защитника "Зенита" Сантоса
Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов заявил, что футболист сине-бело-голубых Дуглас Сантос неудачно выступает в последних матчах.
Фото: ФК "Зенит"