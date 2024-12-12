Сообщается, что боснийский специалист пытается "воспитывать" футболистов. 41-летний тренер предлагает игррокам "Оренбурга" свои тактические идеи, подход к делу и видение футбола, вообще. При этом он настаивает на своем и не принимает возражений от футболистов.
Недовольные Слишковичем футболисты считают, что экс-наставник "Оренбурга" Давид Деограссия пытался найти подход к каждому из них.
Владимир Слишкович был назначен на пост главного тренера футбольного клуба из Оренбурга 7 октября 2024 года. К зимней паузе команда подошла, занимая последнее шестнадцатое место в турнирной таблице чемпионата России: "Оренбург" набрал 8 очков, отстает от ближайшего соперника на 5 очков и в последний раз побеждал в 1-м туре РПЛ (дома у "Спартака" со счётом 2:0).
Источник: Legalbet
СМИ: ряд игроков "Оренбурга" недовольны главным тренером Слишковичем
По информации СМИ, в "Оренбурге" появилось несколько игроков, которые недовольны подходом к работе в команде главного тренера Владимира Слишковича.
Фото: ФК "Оренбург"