"Я думаю, что основания у "Краснодара" говорить про судейство есть. Чувствуются двойные стандарты. К примеру, матч "Краснодара" и "Локомотива", моменты Кевина Ленини и Баринова. В одном и другом случае была грубая игра, в одном случае была жёлтая карточка, во втором нет. Это как основание", - приводит слова Бышовца "Советский спорт".
Футбольный клуб "Краснодар" и московский "Локомотив" сыграли друг с другом 1 декабря в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Игра завершился вничью - 0:0.
На зимний перерыв в чемпионате России "быки" ушли, занимая первое место в турнирной таблице - они набрали 39 очков и по итогам 18-ти туров опередили петербургский "Зенит" по дополнительным показателям (а именно - результат личной встречи команд). В первом матче после перерыва "Краснодар" на своем поле встретится с самарскими "Крыльями Советов".
Бышовец: у "Краснодара" есть основания говорить про судейство. Чувствуются двойные стандарты
Бывший главный тренер "Локомотива" и сборной России Анатолий Бышовец поделился своим мнением о судействе в матчах с участием футбольного клуба "Краснодар".
Фото: ФК "Краснодар"