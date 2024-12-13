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Артем Дзюба рассказал о своих целях на следующий год

Нападающий "Акрона" Артем Дзюба назвал личные цели на следующий календарный год.
Фото: ФК "Акрон"
"Напрямую сохраниться с "Акроном" в РПЛ и забраться как можно выше в таблице. Также побить рекорды Александра Кержакова и Дмитрия Лоськова. И поменьше травм", - цитирует Дзюбу Sport24.

Артем Дзюба перешел в тольяттинский "Акрон" этим летом на правах свободного агента и заключил контракт до конца текущего сезона. Форвард провел за тольяттинцев во всех турнирах 11 матчей и записал на свой счет 3 забитых мяча и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 2 миллиона евро.

После 18-ти сыгранных туров тольяттинцы располагаются на 9-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 22-мя набранными очками.

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