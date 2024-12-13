"Напрямую сохраниться с "Акроном" в РПЛ и забраться как можно выше в таблице. Также побить рекорды Александра Кержакова и Дмитрия Лоськова. И поменьше травм", - цитирует Дзюбу Sport24.
Артем Дзюба перешел в тольяттинский "Акрон" этим летом на правах свободного агента и заключил контракт до конца текущего сезона. Форвард провел за тольяттинцев во всех турнирах 11 матчей и записал на свой счет 3 забитых мяча и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 2 миллиона евро.
После 18-ти сыгранных туров тольяттинцы располагаются на 9-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 22-мя набранными очками.
Артем Дзюба рассказал о своих целях на следующий год
Нападающий "Акрона" Артем Дзюба назвал личные цели на следующий календарный год.
Фото: ФК "Акрон"