- У Магкеева, Гоцука и Эктова заканчиваются контракты летом. Начали переговоры о продлении с кем-то? Да, уже начали переговоры. По некоторым из этих игроков уже вырисовывается конструкция, как мы будем взаимодействовать дальше. Работа такая ведется.
Действующие контракты защитников Станислава Магкеева, Кирилла Гоцука и Александра Эктова с "Пари Нижний Новгород" истекают в конце июня 2025 года.
В текущем сезоне Магкеев провел за нижегородцев 11 матчей и не отличился результативными действиями. Эктов сыграл 18 матчей, забил один гол и отдал две голевые передачи. На счету Гоцука два забитых мяча в 19 играх.
Источник: "Матч ТВ"
"Пари НН" начал переговоры о продлении контрактов Магкеева, Гоцука и Эктова
Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что клуб начал переговоры с рядом игроков о пролонгации соглашений.
Фото: ФК "Пари НН"