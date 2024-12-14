"За время, проведенное в России, возникали сомнения в чистоте некоторых игр, но до обвинений никогда не доходило. Сейчас они могут возникнуть из-за влияния какого-то околофутбола, но надо понимать: сомнения — одно, а доказанные факты — совершенно другое. Порой и мои команды играли так, что казалось, будто мы сдаем матч. Если же говорить серьезно, то я никогда не принимал участия в нечестных играх", - приводит слова Божовича Sport24.
Черногорский специалист Миодраг Божович работал главным тренером команд чемпионата России по футболу на протяжении с 2008 до 2022 гг.
За это время он успел побывать наставником в таких клубах, как пермский "Амкар" (2008, 2011-2012 гг.), "Москва" (2009 г.), московское "Динамо" (2010-2011 гг.), "Ростов" (2012-2014 гг.), московский "Локомотив" (2014-2015 гг.), тульский "Арсенал" (2017-2018, 2021-2022 гг.), самарские "Крылья Советов" (2018-2020 гг.).
Божович: в России возникали сомнения в чистоте игр. Порой казалось, что моя команда сдает матч
Бывший главный тренер "Динамо" и "Локомотива" Миодраг Божович высказался об участии в чемпионате России по футболу в договорных матчах.
Фото: ФК "Арсенал" Тула