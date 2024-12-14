Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Арсенал
0 - 0 0 0
ЭвертонЗавершен
Ньюкасл
4 - 0 4 0
ЛестерЗавершен
Ливерпуль
2 - 2 2 2
ФулхэмЗавершен
Вулверхэмптон
1 - 2 1 2
ИпсвичЗавершен
Ноттингем Форест
2 - 1 2 1
Астон ВиллаЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эспаньол
0 - 0 0 0
ОсасунаЗавершен
Мальорка
2 - 1 2 1
ЖиронаЗавершен
Севилья
1 - 0 1 0
СельтаЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Кальяри
0 - 1 0 1
АталантаЗавершен
Удинезе
1 - 3 1 3
НаполиЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Аугсбург
0 - 2 0 2
БайерЗавершен
Майнц
2 - 1 2 1
БаварияЗавершен
Унион
1 - 1 1 1
БохумЗавершен
Боруссия М
4 - 1 4 1
ХольштайнЗавершен
Санкт-Паули
0 - 2 0 2
ВердерЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Марсель
1 - 1 1 1
ЛилльЗавершен
Осер
2 - 2 2 2
ЛансЗавершен

Божович: в России возникали сомнения в чистоте игр. Порой казалось, что моя команда сдает матч

Бывший главный тренер "Динамо" и "Локомотива" Миодраг Божович высказался об участии в чемпионате России по футболу в договорных матчах.
Фото: ФК "Арсенал" Тула
"За время, проведенное в России, возникали сомнения в чистоте некоторых игр, но до обвинений никогда не доходило. Сейчас они могут возникнуть из-за влияния какого-то околофутбола, но надо понимать: сомнения — одно, а доказанные факты — совершенно другое. Порой и мои команды играли так, что казалось, будто мы сдаем матч. Если же говорить серьезно, то я никогда не принимал участия в нечестных играх", - приводит слова Божовича Sport24.

Черногорский специалист Миодраг Божович работал главным тренером команд чемпионата России по футболу на протяжении с 2008 до 2022 гг.

За это время он успел побывать наставником в таких клубах, как пермский "Амкар" (2008, 2011-2012 гг.), "Москва" (2009 г.), московское "Динамо" (2010-2011 гг.), "Ростов" (2012-2014 гг.), московский "Локомотив" (2014-2015 гг.), тульский "Арсенал" (2017-2018, 2021-2022 гг.), самарские "Крылья Советов" (2018-2020 гг.).

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится