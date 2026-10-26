Айдаров уверен, что Сафонов заслужил стать лучшим вратарем мира

Голкипер "Родины" Сергей Айдаров высказался об успехах Матвея Сафонова в "ПСЖ".

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"Матвей 100% заслужил стать лучшим вратарём мира. Не понимаю, почему некоторые говорят, что он не заслуживает награду, потому что играл в лучшей команде мира.