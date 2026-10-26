Айдаров уверен, что Сафонов заслужил стать лучшим вратарем мира

"Матвей 100% заслужил стать лучшим вратарём мира. Не понимаю, почему некоторые говорят, что он не заслуживает награду, потому что играл в лучшей команде мира.Не каждый сможет в "ПСЖ" так себя проявить. Кто знает, как бы они сыграли в Лиге чемпионов, если бы не Сафонов", - сказал Айдаров "Советскому спорту".
Матвей Сафонов выступает за "ПСЖ" с лета 2024 года. В прошедшем сезоне за клуб вратарь провел 27 матчей, пропустил 28 голов и отыграл 12 встреч на ноль. Он стал победителем Лиги чемпионов и чемпионом Франции. Трансферная стоимость 27-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 30 миллионов евро.