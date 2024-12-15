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Павлюченко: расстроился, что началась пауза — "Спартак" уничтожал всех на своём пути

Бывший игрок "Спартака" и сборной России Роман Павлюченко выразил мнение, что для красно-белых зимняя пауза в чемпионате России по футболу наступила некстати.
Фото: ФК "Спартак"
"Расстроился, что в РПЛ началась пауза, для "Спартака" это плохо. Команда набрала такой ход, что уничтожала на своём пути всех. Набрали обороты, много забивают, а пропускают совсем чуть-чуть. И раз — пауза. Боюсь, что это плохо для "Спартака". Буду надеяться, что команда проведёт хорошие сборы и весной будет в такой же форме, как и в последних матчах", - приводит слова Павлюченко "Чемпионат".

Московский "Спартак" под руководством сербского специалиста Деяна Станковича в 18 матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 одержал 11 побед, 4 раза сыграл вничью, потерпел 3 поражения (разница мячей составила 36:14). Тем самым, красно-белые набрали 37 очков, которые позволяют на данный момент занимать третье место в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от "Краснодара" и "Зенита" составляет 2 очка.

В первом после возобновления чемпионата России туре "Спартак" на своем поле сыграет против футбольного клуба "Оренбург". В матче первого круга победу одержала уральская команда со счётом 2:0.

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