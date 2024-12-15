По мнению 40-летнего специалиста, лучшим футболистом 2024 года в России стал полузащитник петербургского "Зенита" Максим Глушенков, который в июне был продан сине-бело-голубым "железнодорожниками" за 6,3 млн евро.
Кроме того, в свою пятёрку лучших Галактионов включил полузащитника московского "Локомотива" Алексея Батракова, нападающего московского "Динамо" Константина Тюкавина, полузащитника "Монако" Александра Головина и нападающего "Краснодара" Джона Кордобу.
Источник: "СЭ"
Тренер "Локомотива" Галактионов назвал лучшим футболистом 2024 года игрока "Зенита"
Главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов назвал пять лучших футболистов 2024 года в России.
Фото: ФК "Локомотив"