"ЦСКА хотел меня вернуть из "Спартака" и грозился забрать в армию. Мне кажется, что лет до 30 половина болельщиков не знала, что я воспитанник "армейского" клуба. Мне было 16 лет, я заканчивал школу и как все, думал, чем лучше заняться, чтобы в не пойти служить. Проблема заключалась в том, что красно-синие не выступали в Высшей лиге и не имели дублирующего состава, а меня молодого в основу взять никак не могли", - приводит слова Мостового "РБ Спорт".
Александр Мостовой родился 22 августа 1968 года в городе Ломоносов, который располагается в Ленинградской области. Там его отец проходил срочную армейскую службу, а в возрасте 3 лет Александр со всей семьёй переехал в подмосковную Лобню. Футболом начал заниматься в школе московского ЦСКА, но в 1986 году перебрался в "Красную Пресню".
В дальнейшем в течение своей карьеры Александр Мостовой выступал в составе таких клубов, как "Спартак" (Москва), "Бенфика" (Португалия), "Кан" (Франция), "Страсбур" (Франция), "Сельта" (Испания), "Алавес" (Испания). Кроме того, он неоднократно вызывался в распложение сборных СССР и России. Карьеру профессионального футболиста Александр Мостовой завершил в 2005 году.
Александр Мостовой сообщил об угрозах ЦСКА забрать его в армию из "Спартака"
Бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой рассказал о начале своего футбольного пути в рядах московского ЦСКА.
Фото: ФК "Спартак"