"Наш конкурент в этом сезоне? Однозначно "Зенит". Они не так сильны, как это было раньше. Сейчас с ними реально бороться", - цитирует Мозеса "РБ Спорт".
После 18-ти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками. Петербургский "Зенит" располагается на второй строчке с таким же количеством очков в своем активе. Напомним, что петербуржцы являются бессменными чемпионами России на протяжении последних шести сезонов. По итогам прошлого сезона "быки" стали серебряными призерами РПЛ.
Мозес: "Зенит" не так силен, как раньше. Сейчас с ними реально бороться
Нападающий "Краснодара" Давид Кобнан Мозес высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"