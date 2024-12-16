"Я хорошо изучил французский язык, потому что жил один и мне ничего другого не оставалось. Да, я давно там не был, поэтому, понятно, что немного подзабыл язык. Но легко мог бы освежить знания. Так что, я готов поработать тренером в чемпионате Франции. В Россию же приезжает Гильермо Абаскаль тренировать, не зная ни русского языка, ни футбола", - цитирует Мостового "РБ Спорт".
Александр Мостовой выступал за французский "Кан" и "Страсбур", а также за испанскую "Сельту" и "Алавес". Полузащитник завершил карьеру профессионального футболиста в 2005 году. На счету Мостового 50 матчей в составе сборной России и 10 забитых мячей.
Напомним, что Александр Мостовой обучается в академии РФС на получение тренерской лицензии с лета 2023 года, ранее он прошел стажировку в московском "Динамо". Гильермо Абаскаль возглавлял московский "Спартак" с лета 2022 года по апрель 2024 года - под руководством испанского специалиста красно-белые стали бронзовыми призерами чемпионата России сезона-2022/2023.
Мостовой: я готов поработать тренером во Франции. В Россию же приезжает Гильермо Абаскаль тренировать
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой заявил, что готов поработать во Франции.
Фото: ФК "Спартак"