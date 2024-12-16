"Матвей Сафонов рассказывал, что понимает разницу между "Краснодаром" и "ПСЖ". Она очень большая. Отношение, профессионализм, самоподготовка и дисциплина на другом уровне в "ПСЖ". В чём Сафонов стал сильнее? Уровень мастерства стал выше, но при этом Матвей понимает, что работать надо еще больше", - приводит слова Кафанова Metaratings.
Матвей Сафонов стал игроком французского "ПСЖ" в июле 2024 года, когда чемпионы Франции купили вратаря сборной России у футбольного клуба "Краснодар" за 20 млн евро. 25-летний голкипер и парижане заключили друг с другом контракт, рассчитанный на срок до конца сезона-2028/29.
После перехода Сафонов в составе своей новой команды в общей сложности принял участие в 6 официальных матчах, в которых ему удалось оформить 3 "сухаря", а совокупное количество пропущенных голов составило 3.
Кафанов: Сафонов рассказывал, что профессионализм и дисциплина в "ПСЖ" на другом уровне, чем в "Краснодаре"
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о впечатлениях российского вратаря Матвея Сафонова после перехода во французский "ПСЖ".
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