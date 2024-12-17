"Хотел бы видеть Игнатова у себя в команде? Конечно-конечно. Был такой момент, когда я отговаривал Игнатова уезжать в Португалию. Игнатов всё-таки съездил туда, но потом вернулся. Разумеется, он очень талантливый игрок, но никак не может раскрыть свой талант", - цитирует Гунько Metaratings.
В этом сезоне Михаил Игнатов провел за московский "Спартак" во всех турнирах 9 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего полузащитника в 1,2 миллионов евро, контракт игрока с красно-белыми рассчитан до конца 2025 года.
После 18-ти сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками. Красно-белые отстают от лидирующего "Краснодара" на два очка.
Полузащитник "Спартака" Игнатов интересен армянскому "Урарту"
Главный тренер "Урарту" Дмитрий Гунько высказался об интересе к полузащитнику "Спартака" Михаилу Игнатову.
Фото: ФК "Спартак"