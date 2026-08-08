Агент Мусаева высказался о возможном уходе форварда из ЦСКА

Кто бы что не говорил, статистка у Тамерлана для России приличная, с вариантами продолжения карьеры проблем не будет", - сказал агент.
Напомним, ранее в СМИ появились сообщения о том, что несколько клубов рассматривают форварда московского ЦСКА Тамерлана Мусаева в качестве усиления в текущее летнее трансферное окно.
Мусаев защищает цвета "армейцев" с января 2024 года. В нынешнем сезоне 25-летний нападающий принял участие в трех матчах за красно-синих в чемпионате и Кубке России, в которых не отметился результативными действиями.
Источник: "СЭ"