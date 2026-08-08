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Агент Мусаева высказался о возможном уходе форварда из ЦСКА

Таймаз Харханов, агент нападающего ЦСКА Тамерлана Мусаева, прокомментировал будущее своего клиента.
Фото: ПФК ЦСКА
"На данный момент Тамерлан — игрок ЦСКА. Он хорошо выглядел в кубковой игре с "Локомотивом" и рассчитывает получить больше игровой практики в ближайших матчах. Если ЦСКА подпишет нового нападающего, будем обсуждать дальнейшие планы с руководством.

Кто бы что не говорил, статистка у Тамерлана для России приличная, с вариантами продолжения карьеры проблем не будет", - сказал агент.

Напомним, ранее в СМИ появились сообщения о том, что несколько клубов рассматривают форварда московского ЦСКА Тамерлана Мусаева в качестве усиления в текущее летнее трансферное окно.

Мусаев защищает цвета "армейцев" с января 2024 года. В нынешнем сезоне 25-летний нападающий принял участие в трех матчах за красно-синих в чемпионате и Кубке России, в которых не отметился результативными действиями.

Источник: "СЭ"

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