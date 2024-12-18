Руководство петербургского "Зенита" рассматривает возможность подписания выступающего за московский "Локомотив" 23-летнего правого защитника-универсала Александра Сильянова, сообщают СМИ. По данным источника, сине-бело-голубые пока не отправляли официального обращения по поводу вариантов перехода игрока.
В текущем сезоне на счету Сильянова 24 матча за "Локомотив" во всех турнирах и 1 результативный пас. Контракт игрока с "железнодорожниками" действует до конца июня 2026 года, его трансферная стоимость по оценка аналитического портала Transfermarkt составляет 6 миллионов евро.
Источник: Metaratings.ru
Metaratings: "Зенит" проявляет интерес к защитнику "Локомотива" Сильянову
По информации СМИ, правый защитник "Локомотива" Александр Сильянов является объектом трансферного интереса со стороны "Зенита".
Фото: ФК "Локомотив"