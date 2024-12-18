"Самым большим разочарованием первой части сезона для меня стал "Оренбург". И с предыдущим тренером, и с назначенным Владимиром Слишковичем у команды явно ничего не получалось. Хочется спросить — а где российские специалисты?", - цитирует Колыванова "РБ Спорт".
В октябре этого года руководство "Оренбурга" отправило в отставку с поста главного тренера Давида Деограсию и назначило на его место Владимира Слишковича. Ранее боснийский тренер никогда не работал главным тренером - в прошлом году он исполнял обязанности главного тренера московского "Спартака" после отставки испанца Гильермо Абаскаля.
После 18-ти сыгранных туров оренбуржцы занимают последнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 8-ю набранными очками в своем активе.
Колыванов - об "Оренбурге": хочется спросить — а где российские специалисты?
Российский тренер Игорь Колыванов высказался о текущих результатах "Оренбурга".
Фото: ФК "Оренбург"