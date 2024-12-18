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Колыванов - об "Оренбурге": хочется спросить — а где российские специалисты?

Российский тренер Игорь Колыванов высказался о текущих результатах "Оренбурга".
Фото: ФК "Оренбург"
"Самым большим разочарованием первой части сезона для меня стал "Оренбург". И с предыдущим тренером, и с назначенным Владимиром Слишковичем у команды явно ничего не получалось. Хочется спросить — а где российские специалисты?", - цитирует Колыванова "РБ Спорт".

В октябре этого года руководство "Оренбурга" отправило в отставку с поста главного тренера Давида Деограсию и назначило на его место Владимира Слишковича. Ранее боснийский тренер никогда не работал главным тренером - в прошлом году он исполнял обязанности главного тренера московского "Спартака" после отставки испанца Гильермо Абаскаля.

После 18-ти сыгранных туров оренбуржцы занимают последнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 8-ю набранными очками в своем активе.

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