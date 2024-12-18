"Это несерьезно, не то, что перебор, ну, выдвинули, выдвинули, пусть голосуют, с моей стороны, это глупейшая ошибка Шелии. Не заслуга Лещука? Ну, ребят, ну, конечно, это же убого, это же не цирк! Повезло ли Лещуку? Ну да, Лещуку повезло, когда он выиграл, но это был не удар по воротам, а, соответственно, грубая ошибка другого вратаря. Поэтому я не думаю, что это лучший гол", - приводит слова Кобелева "ВсеПроСпорт".
Вратарь московского "Динамо" Игорь Лещук 2 декабря в выездном матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 с грозненским "Ахматом" забил гол на 90+6-й минуте, что позволило бело-голубым уйти от поражения - матч завершился вничью (1:1). Этот гол стал вторым в истории чемпионата России по футболу, автором которого стал голкипер, и первым, который вратаря забил не с пенальти, а с игры.
18 декабря стало известно, что гол 28-летнего вратаря был номинирован Российской Премьер-Лигой на звание гол месяца в ноябре-декабре.
Кобелев - о голе вратаря "Динамо" Лещука: это убого, это же не цирк!
Бывший главный тренер московского "Динамо" Андрей Кобелев поделился своим мнением о номинации гола вратаря бело-голубых Игоря Лещука в ворота "Ахмата" на звание гол месяца в РПЛ.
Фото: ФК "Динамо" Москва