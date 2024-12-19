- У "Динамо" все стабильно, как в прошлом году - не могу сказать, что сильно порадовали, но и не сильно разочаровали. Наверху все близко, никто из первой пятерки не потерял шансов на первое место, - передает слова экс-игрока "Динамо" "РБ Спорт".
Лидером РПЛ после 18 туров является "Краснодар", у которого в активе 39 баллов. В тройку также входят "Зенит" и "Спартак", у которых 39 и 37 очков соответственно.
На четвертом месте идет "Динамо", а на пятом - "Локомотив". У обоих клубов по 35 баллов. Чемпионат России возобновится в конце февраля 2025 года.
Колыванов: никто из первой пятёрки не потерял шансов на первое место
В прошлом российский футболист Игорь Колыванов высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне чемпионата России.
Фото: Официальный сайт РПЛ