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Евгений Корнюхин: Латышонок проявил себя ярче остальных голкиперов в уходящем году

Российский тренер вратарей Евгений Корнюхин высоко оценил игру вратаря петербургского «Зенита» Евгения Латышонка.
Фото: ФК "Зенит"
«Я назову Латышонка открытием года среди всех вратарей в РПЛ. Он замечательно себя проявил в «Зените», а сыграть так в своем первом же сезоне в таком сильном клубе далеко не каждый сможет.

Да, у Евгения за плечами был опыт игры в РПЛ за «Балтику», но все же существует разница, когда ты стоишь в воротах команды, которая борется за выживание, и когда играешь за коллектив, который несколько лет подряд становится чемпионом. Латышонок проявил себя ярче остальных голкиперов в уходящем году, как мне кажется», — цитирует Корнюхина «РБ Спорт».

Напомним, что 26-летний вратарь перешел в «Зенит» прошлым летом за 300 тысяч евро из калининградской «Балтики». Голкипер принял участие в 15 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых пропустил 7 мячей. Согласно данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость вратаря составляет 3 миллиона евро. Также 5 сентября 2024 года Евгений дебютировал за национальную сборную России в товарищеском матче против сборной Вьетнама.

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